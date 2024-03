ViaMobilidade disponibiliza trens expressos para o Lollapalooza Brasil 2024: veja como comprar

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, vai disponibilizar o serviço de trens expressos para o Lollapalooza Brasil 2024. As vendas dos passaportes especiais já estão abertas e dão direito a viagens diretas entre a Estação Pinheiros e a Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda.

O serviço especial tem como objetivo facilitar o deslocamento dos fãs até o Lollapalooza Brasil 2024, que será realizado em 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. A venda dos passaportes especiais, com valor de R$ 30,00, será realizada pelo site Passaporte Mobilidade.

As vantagens do passaporte especial incluem viagens mais rápidas, conforto de trens exclusivos e partidas com hora marcada. Os trens expressos terão como único ponto de embarque a Estação Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, que faz conexão com a Linha 4-Amarela de metrô, operada pela ViaQuatro. Além disso, o serviço de trens expressos não irá interferir na operação regular dos trens da Linha 9-Esmeralda.

“Mais uma vez, vamos repetir o sucesso dos serviços especiais aos fãs de festivais de música, agora para o Lollapalooza Brasil. A Linha 9-Esmeralda é a melhor opção de transporte para chegar ao Autódromo de Interlagos, principalmente nos dias de grandes eventos. Por sua vez, os trens expressos oferecem uma experiência imersiva para quem vai aproveitar os shows”, afirma Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

O serviço expresso garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais estações que fazem parte do trajeto. O ponto de desembarque da Linha 9-Esmeralda se encontra a menos de 700 metros de distância do portão de acesso ao Autódromo de Interlagos, equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada do festival.

Para o retorno do Lollapalooza Brasil, o passaporte expresso inclui a viagem de volta com paradas em todas as estações, embarque do tipo ‘Fast Pass’, em filas segregadas, com acesso sinalizado na Estação Autódromo e prioridade de embarque nos dois primeiros vagões de cada trem. Os intervalos de partida serão adequados para atender com mais agilidade o grande fluxo de passageiros na volta.

Durante os dias do festival a operação será 24 horas, sendo que a Estação Autódromo estará aberta para embarque de passageiros, enquanto as demais estações das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda permanecerão abertas para desembarque e integração de passageiros até a conclusão das viagens originadas na Estação Autódromo.

As demais linhas da rede metroferroviária da RMSP também estarão funcionando em horário estendido para desembarque e integrações nos dias do evento.

O serviço em horário especial é fruto de uma parceria do Lollapalooza Brasil com a ViaQuatro, ViaMobilidade e ViaMobilidade Linhas 8 e 9, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás de metrô, e das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

Confira como vai funcionar o serviço expresso:

– O serviço expresso terá trens exclusivos, com embarque na Estação Pinheiros sentido à Estação Autódromo, sem parada nas demais estações do trajeto.

– Ao todo, serão 7 partidas do trem expresso na sexta-feira e 12 partidas no sábado e no domingo.

– Os trens expressos têm horários de ida pré-determinados, com previsão de partida a cada 60 minutos na sexta-feira e a cada 30 minutos no sábado e no domingo, entre 10h30 e 16h.

– As passagens para os serviços especiais poderão ser adquiridas antecipadamente por meio do site Passaporte Mobilidade, onde também é possível conferir os horários de partidas disponíveis.

– A validação dos passaportes especiais na estação Pinheiros será separada da validação do serviço regular. Se o passageiro optar por ir para estação Pinheiros de trem ou metrô, precisará comprar um bilhete de transporte regular nos canais tradicionais de venda, no valor de R$ 5.

– Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança das estações, especialmente treinados.

– Para as viagens de ida, o embarque será feito em áreas designadas na plataforma da Estação Pinheiros, não interferindo no embarque dos passageiros nos serviços regulares.

– Os tempos de viagem serão reduzidos, dada a ausência de paradas. Os trens serão devidamente identificados para os serviços especiais.

– Na sexta-feira, o tempo de viagem estará sujeito a maiores variações, de forma a não interferir no deslocamento dos trens regulares, que fazer todas as paradas até a estação Autódromo.

– Para as viagens de volta, o passaporte expresso garante o acesso especial ‘Fast Pass’ com sinalização na Estação Autódromo.

– Não haverá interferência na operação regular dos serviços da Linha 9-Esmeralda.

– A Estação Autódromo estará aberta para embarque de passageiros até às 2h. As demais estações das Linhas 4 – Amarela, 5 – Lilás, 8 – Diamante e 9 – Esmeralda permanecerão abertas para desembarque e integração de passageiros até a conclusão das viagens originadas na Estação Autódromo.