ViaMobilidade demite seguranças após morte de passageiro por asfixia

A ViaMobilidade anunciou, na noite de quarta-feira (4), a demissão de seis agentes de segurança após um trágico incidente ocorrido na estação Carapicuíba, na Linha 8-Diamante. No dia 11 de novembro, a abordagem dos seguranças resultou na morte do passageiro Jadson Vitor de Sousa Pires, cuja causa foi confirmada como asfixia mecânica devido a esganadura, conforme laudo pericial acessado pela TV Globo.

O caso ganhou notoriedade quando imagens divulgadas pelo Bom Dia SP mostraram os seguranças agredindo e retirando Jadson desacordado da estação. Davi Reinaldo Mendes, Marcos Paulo Gonçalves Mendes e Evandro de Sousa Gomes, três dos agentes demitidos, já foram ouvidos pela delegacia de Carapicuíba. Até o momento, apenas Marcos Paulo Gonçalves Mendes teve sua prisão decretada e foi detido na quarta-feira (4) após depoimento.

Em entrevista à TV Globo, André Costa, diretor da ViaMobilidade, explicou que as demissões ocorreram 24 dias após o incidente devido à necessidade de concluir uma sindicância interna para investigar o homicídio. Costa enfatizou que os procedimentos adotados pelos agentes não estavam em conformidade com o treinamento da empresa. O laudo do IML corroborou as conclusões que levaram ao desligamento dos envolvidos.

Costa reiterou que o episódio não representa os valores da CCR, controladora da ViaMobilidade, que transporta diariamente mais de 850 mil passageiros. A empresa anunciou também a reciclagem completa dos agentes de segurança para ajustar a conduta no atendimento a pessoas vulneráveis ou sob efeito de substâncias.

A Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP) do governo estadual está investigando o caso, podendo aplicar penalidades à concessionária.

Testemunhas relataram que Jadson, antes de perder a consciência, pediu ajuda e água aos presentes na estação. A cena chocou os passageiros que presenciaram a agressão.

Renata Santos de Sousa, viúva de Jadson, descreveu-o como um “homem incrível” e clamou por justiça após o incidente. Ela revelou que só soube dos detalhes após a divulgação das imagens na mídia.

A ViaMobilidade afirmou ter entregue todas as imagens do incidente às autoridades e ressaltou seu compromisso em rever práticas e procedimentos para evitar que tragédias semelhantes ocorram novamente.