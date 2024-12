Viagens de fim de ano: saiba como o excesso de peso afeta seu carro e a segurança

Com a chegada do final de ano, muitos brasileiros se preparam para aproveitar as férias escolares e o recesso para viajar. Neste período de celebração e descanso, garantir a segurança nas estradas é essencial para que as viagens sejam momentos de alegria e tranquilidade. No entanto, é de suma importância que os motoristas estejam atentos a um detalhe que pode afetar diretamente a segurança das viagens: o excesso de bagagem.

O perigo do excesso de peso e bagagens soltas

Durante as viagens de férias, é comum que os veículos fiquem mais carregados do que o habitual. O excesso de peso pode comprometer o desempenho do veículo, aumentando o risco de danos mecânicos, especialmente nos pneus, que são fundamentais para a estabilidade e frenagem. Todo automóvel possui uma capacidade máxima de carga que precisa ser respeitada, e essa informação está disponível no manual do proprietário. Ignorar esse limite pode resultar em sobrecarga na suspensão, nos freios e, principalmente, nos pneus, que podem se desgastar de maneira desigual, perder aderência ou, em casos extremos, estourar.

Além disso, um veículo extremamente carregado demora mais para frear, exigindo maior distância de segurança e tornando as ultrapassagens mais perigosas. Outra prática arriscada é colocar malas no interior do veículo sem a devida fixação. Objetos soltos podem se deslocar em freadas bruscas, causando danos graves aos ocupantes ou obstruindo a visão do motorista, comprometendo ainda mais a segurança.

Dicas para uma Viagem Segura

Para garantir uma viagem tranquila, é importante realizar uma revisão completa no veículo. Verifique os freios, limpadores de para-brisa, radiador, óleo e, claro, a calibração dos pneus. A calibragem correta é fundamental para a eficiência dos pneus, principalmente quando o veículo está mais pesado. Consulte o manual do veículo para seguir as especificações recomendadas.

Conheça outras dicas para uma viagem segura:

• Respeite o limite de carga: verifique a capacidade máxima de peso no manual do veículo e distribua as malas de forma segura.

• Bagagens na cabine: se desejar acomodar objetos no interior, prenda-os com cintos ou coloque-os no chão.

• Cuidados com o rack de teto: fique atento aos limites de peso e fachadas durante o trajeto para verificar a fixação da carga.

• Adote uma direção defensiva: mantenha uma distância maior do veículo à frente, evite altas velocidades e não deixe de ancorar objetos soltos.

“A época de final de ano é muito especial, pois reúne famílias e amigos em momentos de lazer e descanso, e para que essas viagens sejam realmente seguras e tranquilas, é fundamental redobrar os cuidados com o veículo, especialmente com os pneus. Respeitar o limite de carga e fazer uma revisão completa garante que todos possam desfrutar de uma viagem com paz e segurança, sem preocupações na estrada”, afirma Hugo Issao Terazaki, Gerente de Serviços Técnicos da Dunlop Pneus.