Viagens de brasileiros movimentam quase R$ 150 bi na economia neste verão

Cerca de 59 milhões de brasileiros planejam viajar a lazer entre o fim do ano e fevereiro de 2025 para destinos dentro do Brasil. Essas viagens de verão podem movimentar R$ 148 bilhões na economia do país. As informações fazem parte da pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira, realizada pelo Ministério do Turismo.

O levantamento divulgado pelo ministério revela que cada turista brasileiro deve gastar em torno de R$ 2.500 reais neste verão. O valor é 34% maior do que o gasto no verão de 2024. A média de gastos com viagens internas no mesmo período ficou em R$ 1.877, o que já foi positivo, em comparação com os anos anteriores, muito afetados pelos impactos da pandemia da Covid-19.

A pesquisa apontou que apenas 3% dos turistas brasileiros pretendem viajar para fora do Brasil. O que equivale dizer que 97% daqueles que vão viajar neste verão planejam viajar para destinos internos. Sol e praia são os principais atrativos. A preferência de mais da metade dos turistas é viajar para o litoral e aproveitar as praias brasileiras. Cerca de 10% dos viajantes pretendem se dirigir para locais de ecoturismo, onde vão desfrutar da natureza no interior do país. O chamado turismo de aventura é o destino de cerca de 5% dos viajantes. O mesmo se aplica para os que vão buscar atrativos ligados à saúde e bem-estar.

Ainda de acordo com o ministério, os turistas informam que as viagens devem acontecer ao longo de 12 dias, em média. E fazem parte dos critérios do planejamento as belezas naturais da região, o custo-benefício e a proximidade com parentes e amigos queridos.