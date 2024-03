Viaduto Tereza Delta recebe iluminação especial alusiva ao Março Lilás

Em iniciativa para visibilidade a importantes ações na cidade, a Prefeitura de São Bernardo lançou nesta sexta-feira (1º/03) uma novidade: a iluminação especial no Viaduto Tereza Delta, neste mês, alusiva à campanha do Março Lilás, com a proposta de chamar atenção para a conscientização e combate ao câncer do colo de útero. A medida teve pontapé inicial do prefeito Orlando Morando, que registrou esse anúncio numa live, ao lado do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri.

É uma nova e complementar fórmula de promover as atividades da Prefeitura, principalmente àquelas atreladas à área da saúde. O viaduto, situado na região do km 20,7 da Via Anchieta e local de fluxo de milhares de pessoas todos os dias, servirá, a partir de agora, para marcar o período de reflexão sobre pautas sensíveis à sociedade. O município irá receber em março uma programação diversa dedicada às mulheres.

“Essa nova iluminação se dá graças à economia gerada em São Bernardo a partir da modernização do parque de iluminação da cidade, com a implantação de LED. Mais de 80% de redução na conta de energia, cerca de R$ 12 milhões em recursos, o que nos permite realizar esse tipo de ação, de alta tecnologia, abrangendo campanhas de prevenção à saúde. São 17 cores que poderão iluminar o viaduto e, de acordo com o Ministério da Saúde, cada cor tem um significado. Vamos começar com o lilás, que simboliza a cor da mulher e de combate ao câncer do colo de útero”, pontuou o prefeito, ao acrescentar que o viaduto é um dos maiores corredores de fluxo do município.

Com cores e campanhas temáticas, o novo sistema de iluminação instalado ao longo de quase 700 metros de extensão do Tereza Delta, em ambos os lados das paredes, será acionado todas as noites com o objetivo de destacar a importância da prevenção.