Viação Guerino Seiscento, de Marília-SP, adquire 15 unidades do ônibus urbano Caio Apache Vip V

A Viação Guerino Seiscento, da cidade paulista de Marília, fez sua primeira compra de produtos da Caio, adquirindo 15 unidades do Apache Vip, o urbano mais vendido do Brasil. Os ônibus rodarão no transporte coletivo dos municípios do centro-oeste paulista. Os 15 veículos são de quinta geração, tem 12,73 metros de comprimento e capacidade total para 74 passageiros. As unidades foram encarroçadas sobre chassis OF-1721 L/59, da Mercedes-Benz, com suspensão pneumática. Com motorização e embarque dianteiros, os ônibus foram equipados com três portas, dianteira, central e traseira do lado direito da carroceria. A da frente e a de trás são do tipo fole com acionamento pneumático e a central, tipo sedan, com acionamento manual. Dos 38 assentos, cinco são reservados para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. As tecnologias embarcadas dos ônibus incluem ar-condicionado, catracas eletromecânicas, bloqueadores de portas (original do chassi), alarme de ré com atenuador noturno e tomadas USB.