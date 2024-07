Via Streaming – Violência, drogas e cavalos

A nova série documental da Apple TV chega à plataforma no dia 2 de agosto para contar a impressionante história por trás da queda de dois líderes do cartel de drogas mexicano Los Zetas. Conhecidos como um dos mais violentos e poderosos grupos de narcotraficantes do país, o grupo surgiu na década de 1990, quando alguns membros do grupo de elite do Exército mexicano desertaram para compor a guarda pessoal de Osiel Cárdenas Guillén, então líder do Cartel do Golfo. Com a separação dos dois grupos, em 2010, o nordeste do país viveu uma sangrenta disputa por poder, que tem reflexos até hoje.

Com o nome de “Cowboy Cartel”, o documentário original da plataforma de streaming irá se concentrar em um período da história dos Zetas em que os seus líderes começaram a utilizar do mercado de corridas de cavalo para lavarem dinheiro do cartel. A produção tem como figura central o agente do FBI Scott Lawson que, na época, tinha acabado de começar a trabalhar na organização. Ainda novato, ele que percebeu a ligação entre os líderes dos Zetas e o mercado de cavalos de corrida. Porém, por conta da peculiaridade da situação, os agentes precisaram passar por uma série de riscos para conseguirem comprovar essa ligação.

Além de rastrear as transações dos irmãos Treviños, o agente também se infiltrou no cartel – que é conhecido por ser um dos mais perigosos do mundo – para conseguir comprovar as movimentações criminosas dos dois. Com quatro partes, “Cowboy Cartel” também conta com a entrevista de uma série de figuras que, de alguma forma, estavam envolvidas no caso, como outros agentes do FBI e jornalistas. Além disso, o documentário também irá explorar como a corrupção é um aspecto essencial para o funcionamento dessas organizações criminosas. A história de Scott Lawson também deu origem ao livro “Blood Lines”, lançado em 2017 e escrito por Melissa del Bosque.