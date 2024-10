Via Streaming – Universo narrativo ampliado

Em 2023, a Amazon Prime Video lançou a série original “Citadel”, uma produção ítalo-americana de ação, com um enredo de espionagem, que tinha como protagonistas os atores Richard Madden e Priyanka Chopra Jones. O ousado objetivo da plataforma de streaming era criar um universo próprio da série, de onde originariam spin-offs com histórias paralelas ambientadas ao redor do mundo. O primeiro deles é “Citadel: Diana”, um derivado italiano que será disponibilizado no dia 10 de outubro na Prime Video. Além disso, a empresa também já confirmou a segunda temporada da série original e outros spin-offs internacionais, com edições na Índia, Espanha e México.

Em “Citadel: Diana”, a história se passa na cidade de Milão (na Itália) no ano de 2030, oito anos depois da destruição da agência de espionagem Citadel pela Manticore, um poderoso sindicato de criminosos que manipulam o mundo por debaixo dos panos. Diana (Matilda De Angelis) é uma ex-agente da Citadel que, para sobreviver nesse perigoso universo, trabalha como infiltrada na rede inimiga. Porém, o surgimento de um conflito interno entre os próprios membros da Manticore pode ser a oportunidade perfeita para que a protagonista consiga escapar do sindicato criminoso e desaparecer para sempre.

Para isso, Diana terá que se arriscar e confiar em Endo Zani (Lorenzo Cervasio), filho do chefe da organização Manticore na Itália, o Ettore Zani (Maurizio Lombardi). Essa aliança improvável é bastante perigosa, pois Endo está no meio da disputa pelo poder do sindicato, contra outras famílias europeias influentes no ramo. A personagem irá viver um grande dilema interno, ao ter que escolher entre a sua lealdade a Citadel, assim como os valores de defender o mundo da atuação da Manticore, e a sua própria sobrevivência. Assim como na série de origem, o spin-off promete ser repleto de suspense, ação, intrigas e muitas conspirações.