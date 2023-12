Via Streaming – Um erro atrás do outro

O novo suspense investigativo da Paramount Plus foi escrito pelo cineasta norte-americano Brian Helgeland e chega na plataforma de streaming no dia 15 de novembro. Com o título de “Finestkind” – termo em inglês que atribui qualidade a alguma coisa (sejam pessoas, objetos ou princípios) –, o filme fala sobre conexão e relacionamentos. Apesar de focar bastante na dinâmica entre dois irmãos criados separados, o enredo também aborda o impacto (positivo ou negativo) das relações com os pais na forma como os personagens vêem a vida, mesmo depois de adultos.

O filme é ambientado na região de Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, e tem como personagens principais os meio-irmãos Tom (Bem Foster) e Charlie (Toby Wallace). Apesar de serem filhos da mesma mãe, o fato de terem pais diferentes fez com que cada um crescesse em uma realidade muito diferente da outra. Por um lado, Charlie quer viver novas experiências no verão que antecede a sua entrada em uma prestigiada universidade do país e, por isso, acompanha o irmão em seu trabalho como pescador em uma pacata cidade litorânea. Enquanto Tom segue os passos do pai biológico na sua profissão (inclusive usando o barco do mesmo), Charlie não suporta a ideia de seguir o mesmo caminho que o seu pai advogado.

Durante essas férias, os dois vão formar uma equipe de pesca que, em uma atitude inconsequente de pescar de forma ilegal em águas canadenses, acaba ganhando uma multa enorme. Sem ter como pagar as autoridades, os dois precisam dar um jeito de levantar dinheiro para recuperar o barco do pai de Tom. Por conta disso, eles acabam se envolvendo com uma perigosa gangue ligada ao tráfico de drogas. O elo entre os irmãos e os criminosos é a namorada de Charlie (Jenna Ortega), cuja mãe é viciada em drogas.