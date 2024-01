Via Streaming

O caso das Lavanderias de Magdalene, na Irlanda, foi um grande escândalo que envolveu a Igreja Católica e Protestante no Século XX, mas que já vinha acontecendo há muito mais tempo. A história envolve um grupo de instituições criadas para receberem “mulheres perdidas”, como eram chamadas as prostitutas, órfãs e mães solteiras. Aparentemente, o objetivo dessas casas era reabilitar e reintegrar as mulheres à sociedade. Porém, elas funcionavam como uma verdadeira prisão de trabalho forçado e tortura. Acredita-se que mais de dez mil mulheres tenham sido enviadas para essas instituições, sendo que 2124 foram mandadas para lá pelo próprio governo. Apenas 988 pessoas sobreviveram.

A nova série original da Paramount+, “A Mulher na Parede” tem como contexto o escândalo das Lavadeiras de Magdalene. Isso porque a sua protagonista, Lorna (Ruth Wilson), foi uma das mulheres vítimas do caso, tendo passado por lá na década de 1980. Grávida, a personagem deu à luz na instituição católica e teve a sua filha roubada no mesmo dia do parto. Os bebês eram colocados para adoção de forma ilegal, o que fez com que Lorna nunca tivesse conhecimento para onde a sua filha foi, o que se tornará um grande trauma na vida da protagonista.

Quando a série começa, Lorna acorda em sua casa e, ao seu lado, percebe que existe um cadáver. Sem entender quem era aquela pessoa e o que aconteceu, a personagem decide esconder o cadáver dentro de uma parede de sua casa. Como sofre de crises extremas de sonambulismo – onde, às vezes, apresenta um comportamento violento, Lorna não sabe se foi ela a responsável pelo crime. Eventualmente a polícia descobre o que aconteceu e começam as investigações sobre o caso. Seria Lorna realmente a assassina? Ou existem mais fatos para serem descobertos sobre o crime? “A Mulher na Parede” chega, com exclusividade, na Paramount+ no dia 20 de janeiro.