Via Streaming – Todos são suspeitos

Localizada em Washington D.C., a Casa Branca é uma mansão mundialmente conhecida onde todos os presidentes dos Estados Unidos, exceto George Washington, viveram durante o seu governo. A residência oficial que já foi palco de inúmeros eventos importantes será o cenário da nova série da Netflix, “Assassinato na Casa Branca”, cuja estreia está marcada para o dia 20 de março. O original é uma produção de Shonda Rhimes, conhecida por sucessos como “Bridgerton”, “How to Get Away with Murder” e “Grey’s Anatomy”, e é protagonizado por Uzo Aduba, que atuou em “Orange Is The New Black”, uma das primeiras séries originais da Netflix que fizeram sucesso, ainda em 2013.

Na nova produção, Uso vive a excêntrica – e extremamente competente – detetive Cordelia Cupp. A personagem é chamada com urgência para a Casa Branca depois de que o chefe dos funcionários é encontrado morto em uma das 132 salas da residência durante um jantar com cerca de 200 convidados, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Para ajudar Cordelia nessa complicada investigação, o FBI envia o cético agente Edwin Park (Randall Park), com quem a protagonista irá ter alguns conflitos de metodologia. Juntos, eles irão entrevistar moradores, convidados e funcionários da Casa Branca.

Inclusive, essa é a parte mais promissora da série, uma vez que ela pretende explorar o contraste entre o ambiente formal que, aparentemente, é a residência do presidente estadunidense e a realidade caótica que se dá nos bastidores. Com 157 suspeitos, diversas intrigas políticas e segredos bem guardados, a detetive Cordelia e o agente Park precisam desvendar o mistério antes que o caso se torne um verdadeiro escândalo nacional. À medida que as investigações avançam, começa a surgir outra questão além de quem é o assassino: até onde as pessoas na Casa Branca estão dispostas a ir para protegerem seus próprios segredos?