Via Streaming  – Todas pela notícia

Em todos os países democráticos, as eleições presidenciais são um momento muito importante e muito tenso, principalmente com a crescente polarização política que se tem observado. Além dos candidatos, um personagem bastante importante – e, por vezes, controverso – nessa corrida é a imprensa, cujo trabalho dos jornalistas é cobrir as campanhas presidenciais e, muitas vezes, desmentir informações falsas. E, é justamente sobre esses profissionais, que trata a nova série original da Max, “As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha”, cuja estreia dos dois primeiros episódios está marcada para o dia 14 de março. Os demais serão lançados em dupla, semanalmente às quintas feiras, até o dia 9 de maio.

“As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha” gira em torno de um grupo de jornalistas que estão cobrindo a fase de primárias da campanha eleitoral pela presidência dos Estados Unidos. A personagem principal é Sadie McCarthy (Melissa Benoist), que, mesmo trabalhando para uma grande publicação em Nova York há algum tempo, ainda possui uma postura idealista. Quando a série começa, Sadie está em busca de redenção depois de ter virado chacota na rede de conservadores quando foi pega chorando depois de sua candidata progressista de preferência ter sido eliminada da disputa.

Além de Sadie, outras 3 mulheres formam o grupo de jornalistas de campanha do no qual a série foca. Sendo cada uma delas um arquétipo completamente diferente do outro. Kimberly (Christina Elmore) trabalha para um jornal conservador e tenta conciliar a profissão com o casamento – que está na beira do divórcio. Carla Gugino (Mike Flanagan) é uma profissional bastante consolidada e respeitada no meio, que fez muito sucesso por sempre ter os furos de reportagem antes de todos os concorrentes. Por fim, Lola (Natasha Behnam) é uma influencer extrovertida que faz a cobertura das primárias pela sua rede social. Das três, ela é a que possui maior audiência.