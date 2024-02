Via Streaming – Território inimigo

Algumas histórias das civilizações antigas permeiam o imaginário das pessoas através dos tempos. Esse é o caso dos samurais, guerreiros japoneses altamente treinados e habilidosos com suas katanas, uma espada que era quase a extensão de seu próprio corpo e mente. Sinônimos de grande coragem e lealdade, diversas são as obras que contam suas aventuras. Dentre elas está a minissérie “Xógum: a Gloriosa Saga do Japão”, do Star+, que terá seus dois primeiros episódios disponibilizados na plataforma de streaming no dia 27 de fevereiro. Os demais serão lançados semanalmente, sempre às terças-feiras. No total, a primeira temporada da produção será composta por 10 episódios.

“Xógum: a Gloriosa Saga do Japão” é uma adaptação do best-seller homônimo de James Clavell, lançado em 1975, e se passa no ano de 1600. No meio de uma Guerra Civil, o Japão vive um clima de constante tensão com as disputas pela posição de Xógum, cargo dado a autoridade militar mais importante do país. É em meio a esse contexto que naufraga o barco do marinheiro inglês Jack Blackthorne (Cosmo Jarvis). Por conta disso, o personagem vai se aproximar de Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), um poderoso senhor feudal que o usará como peão em sua tentativa de chegar ao cargo de Xogum.

Com o passar do tempo, Blackthorne vai desenvolver uma relação de confiança com o Lord Toranaga, cujos inimigos do Conselho de Regentes estão se unindo para enfraquecê-lo. Porém, o surgimento de um romance proibido com a sua intérprete Toda Maiko (Anna Sawai), uma mulher determinada e muito inteligente, poderá complicar ainda mais a situação do forasteiro que foi envolvido nessa guerra pelo poder japonês. Em meio a diversas intrigas, traições e paixões, “Xógum: a Gloriosa Saga do Japão” explora o universo lendário dos samurais enquanto ilustra a história de uma guerra que iria definir o futuro de um país.