Via Streaming – Tensão natalina

Com o início do mês de dezembro, está oficialmente aberta a temporada de produções natalinas nos serviços de streaming, que lançam uma série de originais em torno dessa temática. E, com a Netflix, não seria diferente. No dia 13 de dezembro estreará o filme “Bagagem de Risco” que, apesar de se passar no Natal, não possui a trama esperada desse tipo de lançamento. Além disso, o original chama a atenção pelo seu elenco, que conta com nomes como Taron Egerton (vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em 2020 por “Rocketman”), Sofia Carson (“Descendentes”) e Jason Bateman (“Arrested Development”).

O principal ambiente de “Bagagem de Risco” é o aeroporto em que ambos o protagonista Ethan Kopek ( Egerton) e sua namorada Nora Parisi (Carson) trabalham. Enquanto ele é um agente do departamento de segurança interna, ela é a diretora de operações. Juntos, os dois foram escalados para cobrir o plantão de trabalho da véspera de Natal, época na qual o aeroporto recebe milhares de passageiros, em sua maioria impacientes. Porém, o que era para ser apenas mais um dia apenas conferindo as bagagens das pessoas na máquina de Raio X vai se tornar um momento decisivo na vida de Ethan.

Isso porque, assim que o protagonista encontra um fone de ouvido perdido em uma inspeção de bagagem, ele recebe uma mensagem anônima dizendo para colocá-lo. Intrigado com o contato suspeito, Ethan atende ao pedido e começa a ouvir a voz de um homem misterioso – que é sempre referido como “O Viajante” (Bateman) – que ameaça matar a namorada do protagonista e todas as pessoas do aeroporto caso o personagem não deixe uma mala potencialmente perigosa passar impunemente pelo Raio X. Ao longo do filme, Ethan irá fazer de tudo para tentar impedir a ação dos criminosos e, ao mesmo tempo, impedir a morte de pessoas inocentes no aeroporto.