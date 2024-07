Via Streaming – Tempo de recomeçar

O ator, roteirista e diretor norte-americano Tyler Perry, é um dos nomes mais famosos e bem-sucedidos do entretenimento nos Estados Unidos, tendo cerca de 24 longas, 20 peças de teatro, 17 programas de televisão e dois livros best-seller em seu currículo. Recentemente, Perry assinou um contrato que envolvia o desenvolvimento de 4 filmes originais para a Amazon Prime Video, sendo um deles “Divórcio em Família”, que fará sua estreia na plataforma de streaming no dia 11 de julho. O filme trata de assuntos como relações abusivas, a busca pelo autoconhecimento e felicidade pessoal, assim como as dificuldades desses processos.

Em “Divórcio em Família”, Ava (Meagan Good) é uma jovem bancária em um casamento conturbado com Dallas (Cory Hardrict), um homem que a trata de forma grosseira e desrespeitosa – tanto dentro, quanto fora de casa. Ensinada a vida toda sobre como uma esposa perfeita deveria agir, Ava faz vista grossa para todas as atitudes ruins de Dallas e tenta, de todas as formas, manter o casamento. Porém, um dia o homem decide abandoná-la, o que a deixa devastada. Para tentar se recuperar do término, Ava vai fazer um breve retorno para a casa dos pais, onde encontra as forças para seguir com o processo de divórcio.

Apesar de Dallas ter sido quem terminou o casamento, o personagem vai fazer de tudo para sabotar qualquer chance de felicidade que Ava pareça ter. Isso inclui o processo de separação, mas também um novo romance em que a personagem vai se envolver – o que vai despertar um ciúme doentio em Dallas. Apesar do novo namoro ser completamente diferente do antigo, o fantasma do ex-marido de Ava vai se tornar um problema constante na vida dos dois. Com o apoio de seus amigos e familiares, a protagonista irá aprender sobre o poder dos recomeços.