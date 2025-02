Via Streaming – Separados por um apocalipse

Inspirado no livro “Influenza”, do autor sul-coreano Han Sangwoon, a nova série de drama da Amazon Prime Video se chamará “Newtopia” e chega no catálogo no dia 7 de fevereiro. Os episódios serão disponibilizados semanalmente até o dia 21 de março. Além disso, o original é protagonizado por Lee Hak Joo – ator sul-coreano conhecido por seus papéis em “O Mundo dos Casados” (2020) e “O Meu Nome” (2021) – e Jisoo, integrante do grupo de “K-pop” Blackpink. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, esse é o segundo trabalho como atriz da artista, que fez sua estreia como protagonista em “Snowdrop”.

A história de “Newtopia” gira em torno de Lee Jae-yoo (Kang) e Kang Young-joo (Jisoo), um casal de namorados que está enfrentando uma crise no relacionamento devido à distância entre eles. Isso porque, enquanto Jae-yoon está cumprindo o serviço militar obrigatório em um batalhão fora do centro urbano, Young-joo está tendo que lidar com a ansiedade do novo trabalho em Gangnam. Depois de uma discussão por telefone, os dois se desentendem e terminam. Porém, eles não imaginavam que a cidade seria infectada por um novo vírus que transforma as pessoas em zumbis, o que vai colocar tudo em perspectiva.

Quando se vêem no meio desse cenário quase apocalíptico, a primeira reação dos protagonistas, que ainda se percebem como namorados, é correr um em direção ao outro. Para isso, Jae-yoon – que estava inseguro com relação ao exército por ter tirado o serviço militar em uma idade mais velha – terá que assumir seu papel como líder no batalhão e Young-joo precisará se adaptar. Além disso, os episódios de “Newtopia” irão mesclar momentos de memórias felizes do casal com a jornada caótica em meio aos zumbis apocalípticos, fazendo com que a série seja uma mescla de romance, ação e comédia.