Via Streaming – Sentimentos conflituosos

Mais do que elemento importante da cultura audiovisual do Brasil, as novelas fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Com um formato bastante popular, que remonta desde a época do rádio, esse gênero é um dos “carros chefes” do entretenimento na TV aberta, mesmo com o avanço dos serviços de streaming no mercado nacional. Porém, essa hegemonia tem começado a ser questionada com o anúncio de novelas originais por parte de algumas dessas plataformas. Uma delas é a Netflix, que lançará o melodrama “Pedaço de Mim” no dia 5 de julho. O original terá 18 episódios e será protagonizado por Juliana Paes e Vladimir Brichta.

Na história, Liana (Paes) é uma terapeuta educacional que trabalha com crianças e tem o sonho de ser mãe. Apesar do casamento com o advogado Tomás (Britcha), não estar passando por uma fase boa, os dois continuam tentando engravidar, mesmo depois de dois abortos espontâneos. Porém, ao descobrir a traição do marido com uma amiga do casal, Liana se separa de Tomás. Ainda desolada com a situação, a protagonista encontra com uma amiga que a convence de sair para uma festa, na tentativa de superar o ex. Nessa noite, Liana é estuprada por Oscar (Felipe Abib), um conhecido que lhe ofereceu drogas durante a festa.

Para piorar a situação de Liana ainda mais, um tempo depois ela descobre estar grávida e, para tentar descobrir quem é o pai, a personagem faz um exame de DNA. Lá, ela tem uma revelação chocante: na verdade, ela estava grávida de dois meninos, cada um de um pai diferente. Isso ocorreu por conta de uma condição raríssima de superfecundação, quando a mulher libera mais de um óvulo e os dois são fecundados. No caso de Liana, cada um por um homem diferente. Em “Pedaço de Mim”, a protagonista tentará manter sua condição em segredo, ao mesmo tempo em que está envolvida em um turbilhão de dramas. Isso tudo enquanto se pergunta se conseguirá amar os dois filhos da mesma forma.