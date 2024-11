Via Streaming – Senna de cinema

Apesar de ser um esporte com uma legião de fãs no mundo inteiro, a Fórmula-1 não é exatamente a competição mais popular no Brasil atualmente. Porém, esse cenário era muito diferente nas décadas de 1980 e 1990. Isso porque, durante esse período, competia o maior piloto de automobilismo brasileiro, o paulistano Ayrton Senna, que se tornou um ídolo nacional e, até hoje, é referência para pilotos contemporâneos, como o britânico sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton. Para apresentar a história de Senna para as novas gerações, a Netflix irá lançar uma minissérie sobre sua vida no dia 29 de novembro.

Com o título de “Senna”, a produção original terá 6 episódios e começa com os primeiros passos de Ayrton (Gabriel Leone) em sua carreira automobilística. Assim, a minissérie retrata o período em que o piloto, aos 21 anos, se mudou para Inglaterra para competir na Fórmula Ford, uma categoria conhecida por formar pilotos. Ao longo dos episódios, a produção conta a trajetória vitoriosa de Senna até a Fórmula 1, passando pelos seus 3 campeonatos mundiais (1988, 1990 e 1991), conquistados pela McLaren. Como não poderia deixar de fora, a minissérie também irá retratar o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, que levou à morte precoce do brasileiro, aos 34 anos de idade.

Além de contar sobre a trajetória esportiva de Ayrton, um outro capítulo importante na narrativa de “Senna” são as suas relações pessoais e as dificuldades enfrentadas pelo piloto por não ser europeu em um esporte dominado por eles. A produção irá retratar as polêmicas do piloto, além de seus relacionamentos com Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé) e Adriane Galisteu (Julia Foti), que foram alvo de grande interesse por parte da imprensa nacional. O original marca a primeira vez que a história de Senna é adaptada para uma obra de ficção.