Via Streaming – Segredo de governo

Aos 81 anos de idade, Robert De Niro está longe de se aposentar e seus últimos trabalhos mostram o porquê. Com os longas “O Irlandês” (2019) e “Assassino da Lua das Flores”, o premiado ator ítalo-americano escancara a sua influência e relevância no mundo do cinema até os dias de hoje. Por isso, quando a Netflix divulgou que a sua nova minissérie “Dia Zero” é protagonizada por De Niro – formato ainda pouco explorado pelo ator, que prefere os longas-metragens –, houve uma grande repercussão por parte da mídia. Com uma carreira repleta de personagens memoráveis, o ator já foi protagonista de filmes icônicos, como “Taxi Driver” (1976), “Touro Indomável” (1980) e “Os Infiltrados” (2006).

A minissérie original da Netflix terá 6 episódios, que serão disponibilizados na plataforma de streaming no dia 20 de fevereiro. Com uma história que mistura suspense político com teorias da conspiração em um cenário de caos mundial, “Dia Zero” começa com os Estados Unidos sendo alvo de um ataque terrorista cibernético que coloca em risco a segurança de todos os cidadãos. O malware derruba o controle de tráfego aéreo, redireciona trens para o mesmo trajeto e causa a morte de milhares de pessoas.

Em meio a esse contexto de crise, começam a surgir diversas teorias da conspiração pelo país, deixando as pessoas mais assustadas ainda. Para tentar encontrar os autores deste ataque e restabelecer a coesão social nos Estados Unidos, o ex-presidente da república George Mullen (De Niro) é chamado para liderar uma grande investigação federal. Enquanto utiliza de métodos autoritários instituídos pela Comissão Especial do Dia Zero – uma prática questionada pelo próprio protagonista –, Mullen precisa esconder o fato de que está passando pelos primeiros sinais de um declínio cognitivo, um segredo que pode colocar em risco toda a sua missão e o futuro do país.