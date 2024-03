Via Streaming – Rota de fuga

Não é segredo que a Disney Plus é um de serviços de streaming que mais lança produções originais de fantasia. Seja pelas empresas produtoras de filmes que possui, seja pelo próprio público alvo da plataforma, essa parece ser uma estratégia que está longe de mudar. Um exemplo é a nova produção “Nell, a Renegada”, que chegará no serviço de streaming no dia 29 de março. Dos mesmos diretores de “Sex Education”, a série de 8 episódios possui uma trama que mistura muitas cenas de ação com um universo mágico, ao mesmo tempo em que acrescenta uma pitada de “Robin Hood” à história.

A produção se passa no início do século dezoito, na Inglaterra, e acompanha uma jovem corajosa e irreverente chamada Nell Jackson (Louisa Harland). Depois de um período lutando na guerra, a personagem retorna a sua cidade natal, em Tottenham, para reencontrar sua família. Porém, os planos da personagem de voltar para a sua vida tranquila de antes vão, rapidamente, cair por terra. Isso porque, ao bater de frente com Thomas Blanchefort (Pip Torrens) – filho de um poderoso latifundiário local que adorava se meter em confusões e prejudicar os moradores mais humildes –, a protagonista é falsamente acusada de ter cometido um homicídio.

Com sua integridade física e liberdade ameaçadas, Nell e suas duas irmãs, Roxy (Bo Bragason) e George (Florence Keen) fogem de Tottenham. Para sobreviver, a protagonista irá se tornar uma salteadora, ou seja, uma assaltante. Apesar de não parecer muito ameaçadora, quando em confronto, Nell possui habilidades sobre-humanas para se defender (até de balas). Isso se dá pois a personagem conta com a ajuda de Billy Blind (Nick Mohammed), um elfo arrojado. Juntos, eles irão começar a decifrar uma série de conspirações e entender que Nell está destinada a coisas maiores do que realizar assaltos na beira da estrada.