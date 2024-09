Via Streaming -Romance real

Apesar da monarquia ser uma realidade distante da maioria dos países no mundo, é verdade que ainda existe um certo fascínio por histórias que giram em torno dela. Um exemplo disso é a série “The Crown”. O original da Netflix que, que possui seis temporadas, fez muito sucesso por ser uma ficção – ainda que inspirada em eventos reais – que contava a história da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, e diversos acontecimentos pessoais e políticos que ocorreram ao longo de seu reinado. Seguindo essa mesma linha, no dia 15 de setembro, a Max irá disponibilizar o original “Máxima”, série tem como pano de fundo a família real dos Países Baixos.

A série, protagonizada pela atriz argentina Delfina Chaves, irá contar a história de amor entre Máxima Zorreguieta, uma jovem argentina e economista que se mudou para os Estados Unidos, e Willem-Alexander (Martijn Lakemeier), príncipe herdeiro dos Países Baixos. Apesar de retratar o romance dos dois, assim como indicado pelo título, o original pretende focar muito mais na trajetória de Máxima até o trono e como suas vivências anteriores foram importantes para que ela buscasse se manter conectada às suas raízes ao longo de todo um processo de adaptação para uma nova cultura e estilo de vida.

Para além das dificuldades enfrentadas pelo casal por serem de realidades muito distintas, a série também irá abordar a resistência da sociedade holandesa, que era contrária ao casamento. Além do fato de Máxima ser estrangeira, o passado de um membro de sua família não causou uma boa repercussão. Jorge Zorreguieta, pai da rainha, foi ministro durante o governo de Jorge Rafael Videla, presidente da Argentina no período da ditadura militar. Mesmo sendo muito próxima do pai, Máxima não pode contar com a sua presença para a sua cerimônia de casamento e nem em sua coroação por motivos políticos.