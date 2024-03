Via Streaming – “Ricky Stanicky” – Encobrindo a farsa

Com Zac Efron e John Cena no elenco principal, a nova comédia da Amazon Prime Video terá sua estreia mundial no dia 7 de março, na plataforma de streaming. O filme tem como título “Ricky Stanicky” e é focado em um grupo de amigos que, na infância, inventaram a existência de um amigo para se livrarem de problemas depois de uma pegadinha que fizeram ter dado errado. Vinte anos depois, o mesmo trio continua usando a criação de Ricky Stanicky, como uma desculpa para saírem entre amigos, sem dar muitas explicações do conteúdo dessas aventuras para suas respectivas parceiras.

Quando o filme começa, Dean (Andrew Santino), JT (Jermaine Fowler) e Wes (Zac Efron) planejam uma viagem entre amigos para a cidade de Atlanta. E, para isso, invocam Ricky Stanicky novamente. Dessa vez, o grupo conta a história de que o amigo está passando por uma cirurgia devido ao tratamento de um câncer que ele descobriu e que iriam viajar para apoiá-lo. Mesmo nunca tendo conhecido esse amigo, as esposas dos personagens apoiam a ida dos três, afinal, Ricky esteve sempre presente na vida deles. Porém, pouco tempo depois de chegarem em Atlanta, Dean recebe a notícia de que seu filho iria nascer 6 semanas antes do planejado.

Os amigos voltam correndo para casa, mas Dean não consegue chegar a tempo para participar do parto da criança. Ao chegarem, sua sogra questiona a existência de Ricky Stanicky, pois, na procura pelos amigos, haviam ligado para todos os hospitais em busca do homem e nada. Em vez de admitirem a verdade, os três têm a brilhante ideia de contratar um ator para interpretar Ricky Stanicky. E, a pessoa escolhida é nada menos do que Rob “Rock Hard” (John Cena), um aspirante a ator cuja personalidade caótica vai virar de ponta a cabeça a vida dos três amigos.