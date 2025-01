Via Streaming – Retorno à espionagem

Depois de mais de uma década sem protagonizar nenhum filme, a atriz norte-americana Cameron Diaz faz o seu retorno com “De Volta à Ação”, uma produção original da Netflix que será lançada na plataforma no dia 17 de janeiro. Tendo aparecido em mais de 40 filmes ao longo de uma carreira (que abrange o final dos anos 1990 até os anos 2010), Diaz protagonizou sucessos como “O Máskara” (1994), “As Panteras” (2000) e “Encontro Explosivo” (2012). Mesmo com toda a fama, depois do musical “Annie”, em 2014, a atriz decidiu dar uma pausa na carreira para focar em sua família.

Ao lado de Jamie Foxx, com quem já havia trabalhado em “Annie” e em “Um Domingo Qualquer” (1999), Diaz faz um retorno às telas bastante hollywoodiano, em um filme repleto de cenas de ação e explosão. O original gira em torno do casal de ex-agentes de espionagem da CIA Matt (Foxx) e Emily (Diaz). Os dois se conheceram no trabalho e, apesar de serem muito bons como agentes, eles decidem deixar de lado o perigoso mundo da espionagem para construírem sua própria família. Porém, quinze anos depois, os personagens vão ser forçados a sair da aposentadoria quando o disfarce dos dois é descoberto.

Assim, os protagonistas precisarão deixar de lado suas vidas pacatas e resgatar suas antigas habilidades como agentes de elite para entrar, novamente, no mundo da espionagem. Porém, dessa vez, eles precisam se preocupar com a segurança de seus filhos, que ainda são crianças e não sabiam do passado dos pais. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um antigo colega da CIA. Além de ter chamado a atenção pelo retorno de Cameron Diaz, o longa também vem despertando interesse por ter uma abordagem narrativa que mistura ação com comédia, conquistando o público dos dois gêneros.