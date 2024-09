Via Streaming – Rei do saibro

As Olimpíadas de Paris 2024 acabaram na segunda semana de agosto e já deixaram saudades para os fãs de esportes. Além das Paralimpíadas, que vão de 28 de agosto até 8 de setembro, diversos serviços de streaming investiram em colocar em suas plataformas documentários sobre a história de atletas icônicos, como foi o caso de Simone Biles na Netflix. Seguindo, mais ou menos, o mesmo caminho, a Disney+ irá lançar a série “Guga por Kuerten”, que contará a trajetória de sucesso do maior tenista brasileiro de todos os tempos. O documentário estará disponível a partir do dia 10 de setembro no serviço de streaming.

Nascido em Santa Catarina, Gustavo Kuerten desde cedo foi incentivado pelos pais a jogador tênis, tendo começado a treinar com Larri Passos – seu técnico por grande parte da carreira – aos 14 anos de idade. Apesar da perda do pai ainda muito jovem, Guga nunca desistiu do seu sonho no tênis, mesmo em meio a diversas dificuldades enfrentadas por sua família. Com relatos inéditos, ao longo do documentário os espectadores poderão conhecer um pouco mais sobre as motivações do atleta e o papel decisivo do apoio familiar nas suas grandes conquistas.

Além dos seus primeiros passos no esporte, “Guga por Kuerten” também irá acompanhar a trajetória de Guga até o seu tricampeonato em Roland Garros, o torneio de tênis mais importante do mundo. Ao todo, o esportista acumulou 20 títulos Grand Slam na carreira e assumiu o posto de número 1 do mundo por 43 semanas. A série também irá abordar as dificuldades enfrentadas pelo atleta, considerado um gênio das quadras de saibro, no final de sua carreira – o grande número de lesões fez com que ele se aposentasse aos 32 anos de idade, em 2008. O original ainda conta com o depoimento de familiares de Guga, assim como grandes nomes do esporte no cenário mundial, como Rafael Nadal.