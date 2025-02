Via Streaming – Pressão constante

A Alemanha é um dos países europeus mais desenvolvidos com relação à produção de conhecimento de medicina avançada. E, no universo das séries e filmes, muitas vezes o sistema de saúde alemão é retratado como algo idílico e solucionador de todos os problemas. Porém, assim como em outras partes do mundo, essa não é bem a realidade de todos os médicos no país. Para escancarar essa dinâmica, a nova série da Apple Tv, “Emergência Berlim”, se passa em um dos hospitais mais caóticos da capital alemã. Os dois primeiros episódios do original chegam na plataforma no dia 26 de fevereiro.

A história acompanha a jovem Dra. Susana Parker, uma mulher determinada que está em busca de um recomeço depois de passar por uma série de problemas em sua vida pessoal em Munique. Por conta disso, a protagonista decide se mudar para Berlim, onde assume o cargo de chefe de departamento do pronto-socorro em um dos Hospitais mais caóticos da capital. Ao tentar implementar reformas necessárias, a Dra. Parker terá que lidar com a resistência de sua equipe hospitalar que, além de ser mal paga, ainda está sempre exausta, já que eles enfrentam uma falta de pessoal e equipamentos constantes.

Repleta de humor ácido e histórias paralelas, a série de oito episódios irá abordar o dia a dia desses profissionais que precisam deixar de lado as suas diferenças para conseguirem contornar as dificuldades do sistema de saúde e salvar vidas. Um dos aspectos mais interessantes de “Emergência Berlim” é a sua proposta de retratar, em forma de denúncia, uma vivência mais próxima da realidade de muitos profissionais de saúde alemães. Tal fato é reforçado pelo fato de que o escritor da série, Samuel Jefferson, já trabalhou como médico de emergência antes de fazer uma transição de carreira para roteirista.