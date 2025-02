Via Streaming – Presa na mentira

Nas novelas brasileiras, é muito comum que, em algum momento, exista uma gravidez falsa para atrapalhar o casal de protagonistas em seu relacionamento. No novo filme da Netflix, “Meio Grávida”, essa dinâmica é usada de uma maneira completamente diferente, uma vez que a própria protagonista irá fingir estar grávida. A produção, que foi escrita e protagonizada pela comediante norte-americana Amy Schumer, chega no catálogo da plataforma de streaming no dia 5 de fevereiro. “Meio Grávida” promete ser uma mistura de comédia com drama, abordando temas como as dificuldades nos relacionamentos amorosos, a busca por uma identidade própria e a auto aceitação.

A história gira em torno de Lainy (Schumer), uma professora de inglês que mora no Brooklyn (bairro de Nova Iorque, nos Estados Unidos) e que acabou de sair de um relacionamento. Apesar de estar de coração partido, a personagem ainda tem o sonho de se casar e construir uma família, o que parece estar cada vez mais distante. Por isso, quando a sua melhor amiga Kate (Jillian Bell) conta que está grávida, a reação de Lainy é, no mínimo, inconveniente. Apesar da felicidade, a protagonista fica extremamente enciumada pois, ao contrário do que ela acreditava, sua amiga havia conseguido construir uma família antes dela.

Movida por esse sentimento, Lainy acaba tendo uma decisão inusitada: fingir a sua própria gravidez. De posse de uma barriga falsa, a personagem começa a viver seus dias se aproveitando das gentilezas e elogios dos outros, que lhe cedem lugares no metrô e elogiam sua aparência. Porém, as coisas irão se complicar quando Lainy, usando a barriga falsa, acaba conhecendo o homem que sempre sonhou (Will Forte). Além disso, a gravidez de mentira irá aproximar Lainy de outras amigas que estão prestes a serem mães. Assim, a protagonista irá embarcar em um novo relacionamento enquanto esconde de (quase) todos a sua mentira.