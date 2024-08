Via Streaming – Por trás das máscaras

Localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, a ilha de Nantucket é um verdadeiro refúgio paradisíaco. Com praias bonitas e hotéis de luxo, o lugar é um ponto turístico muito procurado pelas pessoas ricas. Essa atmosfera pitoresca serve de pano de fundo para a nova minissérie de suspense da Netflix, intitulada de “O Casal Perfeito”. Com estreia marcada para o dia 5 de setembro na plataforma de streaming, o original é a adaptação do livro best-seller homônimo de Elin Hilderbrand, que foi lançado em 2018. Além disso, a produção conta com um elenco repleto de estrelas de Hollywood, incluindo Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning e Meghan Fahy.

O ponto inicial da minissérie é o casamento de dois jovens com realidades muito diferentes. Enquanto Amélia Sacks (Eve Hewson) é uma jovem determinada de classe média, Benji Wilbury (Billy Howle) é integrante de uma família milionária – uma das mais ricas de Nantucket. A sogra de Amélia, a renomada romancista Greer Garrison Winbury (Kidman), não aprova o relacionamento dos dois. Mesmo assim, a família do noivo não irá poupar esforços para fazer com que o casamento seja o evento mais luxuoso de toda temporada. Porém, o desejo de torná-lo inesquecível acaba tomando um contorno inesperado.

Apesar da família fazer um esforço para manter as aparências, com a proximidade da cerimônia e o convívio entre eles, antigas mágoas e ressentimentos irão surgir. Para piorar a situação, o corpo da madrinha de casamento de Amélia é encontrado na praia, um pouco antes do evento começar. O que parecia ser um afogamento acidental, logo se desenrola em uma extensa investigação policial que irá colocar todos os convidados do casamento como suspeitos. Nesse processo, alguns segredos obscuros da família Wilbury virão à tona, assim como os de outros convidados, colocando em risco toda uma rede de mentiras.