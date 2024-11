Via Streaming – Por dentro de Chinatown

Os Estados Unidos são, historicamente, um país bastante atraente para imigrantes do mundo todo. Por conta disso, é comum encontrar nas cidades norte-americanas bairros inteiros compostos, em sua grande maioria, por imigrantes da mesma origem. Nesses lugares, a atmosfera lembra muito a do país natal dessas pessoas, com comércios típicos e uma estética única e bastante reconhecível. Um dos maiores exemplos disso são as “chinatowns”, bairros de grande concentração de imigrantes asiáticos que são frequentemente associados ao turismo local. E é justamente em um desses bairros que se passa a nova série da Disney Plus, “Interior Chinatown”, com estreia para o dia 19 de novembro.

O original é baseado no livro de mesmo nome do autor Charles Yu, que foi lançado em 2020. A obra venceu um dos prêmios literários mais importantes dos Estados Unidos, o National Book Award. A história tem como protagonista o jovem sino-americano Willis Wu (Jimmy O. Yang), um aspirante a ator que trabalha como figurante em uma série policial chamada “Black & White”, no qual sempre é escalado para os papéis de “figurante asiático 1, 2 ou 3”. Além disso, o personagem também trabalha como garçom em um restaurante de comida chinesa em Chinatown, lugar de onde quer sair.

Um dia, acidentalmente, Willis se torna testemunha de um crime que aconteceu no bairro, o que o coloca no radar dos policiais envolvidos nesta investigação. Uma delas é a detetive Lana Lee (Chloe Bennet), que consegue convencer o protagonista a trabalhar junto com ela para desvendar um padrão de incidentes que vêm ocorrendo em Chinatown. No processo, Willis vai descobrir que seu irmão, assassinado há 12 anos, também trabalhava com a polícia e que sua morte pode estar interligada com os crimes atuais. Assim, os dois vão entrar em uma divertida e perigosa jornada por Chinatown em busca de respostas.