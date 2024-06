Via Streaming- Poder, obsessão e assassinato

Com a sua primeira edição lançada em 1987, “Acima de qualquer suspeita” é um thriller jurídico escrito pelo autor e advogado norte-americano Scott Turow, muito reconhecido no gênero. O livro teve a sua primeira adaptação para a televisão em 1990, com Harrison Ford como protagonista. Com uma história repleta de reviravoltas surpreendentes, “Acima de qualquer suspeita” receberá mais uma adaptação, dessa vez em formato de série. A responsável é a plataforma de streaming Apple Tv, que disponibilizará os dois primeiros episódios (de oito, no total) no dia 12 de junho. Apesar da data coincidir com o dia dos namorados no Brasil, a trata não tem nada de “romance água com açúcar”.

Na versão de 2024, o ator Jake Gyllenhaal é que dará vida ao protagonista Rusty Sabich, respeitado promotor-chefe do Ministério Público de Chicago. Quando a história começa, o personagem é informado de que sua parceira de trabalho, Carolyn Polhemus (Renate Reinsve), foi encontrada morta em seu apartamento. Em um primeiro momento, Sabich é designado para investigar o caso. Porém, quando suas digitais são encontradas na cena do crime, o relacionamento extraconjugal entre os dois é revelado e ele é imediatamente afastado da investigação, tornando-se o principal suspeito do crime.

Mais do que um caso, ao longo dos episódios é revelado que Sabich basicamente estava stalkeando Carolyn, tendo enviado cerca de 30 mensagens para ela no dia de sua morte. Mesmo assim, o protagonista mantém a narrativa de que ele é inocente e jamais mataria a amante. No decorrer da série, a resposta se Sabich é culpado ou não nunca fica muito clara, pois, ao mesmo tempo em que toda essa questão da sua obsessão por Carolyn é revelada, uma disputa política dentro do Ministério Público também faz o espectador questionar quais seriam as reais motivações envolvidas na condenação do protagonista.