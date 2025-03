Via Streaming – Pequena notável

Conhecida por interpretar a protagonista Meredith Grey na série médica “Grey’s Anatomy” desde 2005, a atriz norte-americana Ellen Pompeo finalmente abre espaços para novos papéis em sua carreira. O novo projeto se chama “A Família Perfeita” e é uma série original da Disney Plus que tem sua estreia marcada para o dia 19 de março. Ao todo, a primeira temporada é composta por oito episódios, que serão disponibilizados semanalmente na plataforma de streaming. Além de Pompeo, a série também é protagonizada por Mark Duplass, mais conhecido por seu trabalho como Peter Eckhart na série de comédia “The League” (2009-2015).

O original da Disney+ conta a história dos Barnett, uma típica família perfeita do meio-oeste americano que é composta por Kristine (Pompeo), Michael (Duplass) e os seus três filhos biológicos. Um dia, eles decidem adotar uma menina de sete anos chamada Natália Grace (Imogen Faith Reid), que possui uma rara condição de nanismo. A criança, inclusive, já havia sido adotada anteriormente por outra família, que a devolveu para o orfanato. Decididos a fazer diferente, os Barnett se empenham para que Natália se sinta confortável com a nova realidade e se integre aos demais membros da família, o que de fato acontece.

Porém, com o passar do tempo, alguns comportamentos estranhos de Natália acendem um alerta de seus pais adotivos, que começam a desconfiar sobre o seu passado e sua verdadeira idade. Além disso, os Barnett questionam as intenções de Natália e se ela é uma pessoa poderosa. As tensões escalam ao ponto de que toda essa história irá resultar em uma intensa batalha judicial que toma conta da mídia e estremece o casamento de Kristine e Michael. O enredo de “A Família Perfeita” é inspirado em um caso real que ganhou bastante notoriedade com o documentário “O Curioso Caso de Natalia Grace”, disponível no serviço de streaming da Max.