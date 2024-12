Via Streaming – Onze anos depois

O autor norte-americano Harlan Coben é muito conhecido por escrever livros de suspense, tendo sido o único a receber a tríade de prêmios mais importantes da literatura policial norte-americana: o Anthony, o Shamus e o Edgar Allan Poe. Seus livros já foram traduzidos para 43 idiomas e, nos últimos anos, tem estabelecido uma parceria com a Netflix, que já adaptou algumas de suas obras, como “Safe” (2018), “Não Fale Com Estranhos” (2020) e “A Grande Ilusão” (2024). Em 2025, mais precisamente no dia 1° de janeiro, a plataforma de streaming irá lançar mais um original baseado em um livro de Coben, a minissérie “Que Falta Você Me Faz”.

Com uma temporada composta por cinco episódios no total, a série tem como protagonista Kat Donovan (Rosalind Eleazar), uma detetive muito competente em seu trabalho, mas que sofreu diversos traumas ao longo da vida. O maior deles aconteceu cerca de 11 anos antes, quando a personagem precisou lidar, ao mesmo tempo, com o assassinato de seu pai e o fim do relacionamento com seu noivo Josh (Ashley Walters), que desapareceu misteriosamente e sem deixar rastros. Quando a minissérie começa, Kat começa a investigar mais a fundo sobre o assassinato de seu pai, reabrindo uma ferida antiga e a fazendo questionar se o caso está mesmo resolvido.

Ao mesmo tempo, a personagem é procurada por um adolescente para que ela o ajude a encontrar sua mãe, que acredita estar desaparecida. A insistência do menino de que Kat seria a única policial capaz de ajudá-lo acaba se explicando quando a personagem descobre que o desaparecimento está, de alguma forma, relacionado à figura de seu ex-noivo, que acaba encontrando em um aplicativo de relacionamentos. Mesmo com as pessoas mais próximas tentando convencê-la a não se envolver, a personagem acaba indo cada vez mais fundo em uma rede sombria e perigosa de conspirações.