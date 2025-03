Via Streaming – O poder da música

Uma odisseia musical distópica é a nova aposta da Disney Plus para o gênero de sci-fi. O longa, que fará sua estreia como original da plataforma no dia 20 de março, tem o título de “O’Dessa” e é protagonizado por Sadie Sink, jovem atriz norte-americana que ficou conhecida por seu papel como Maxine em “Stranger Things”. Além dela, o elenco também é formado por Regina Hall (“Todo Mundo em Pânico”), Kelvin Harrison Jr. (“Ao Cair da Noite”) e Murray Bartlett (“The White Lotus”). O filme é dirigido por Geremy Jasper e se passa em um futuro pós-apocalíptico no qual tudo vale em nome do entretenimento.

Sink vive a protagonista O’dessa, uma jovem agricultora que mora isolada na fazenda ao lado de sua mãe. Seu pai era uma espécie de andarilho que passava de cidade em cidade tocando músicas com o seu violão mágico e oferecendo uma mensagem de conforto as pessoas mais vulneráveis. Quando ele morre, o instrumento encontra seu caminho até O’dessa, que é apresentada como a responsável por cumprir a profecia do “sétimo filho”. Segundo ela, a protagonista seria a trovadora responsável por inspirar as pessoas a encontrarem um futuro melhor nessa realidade distópica e violenta.

Depois que sua mãe morre de uma doença misteriosa, O’dessa decide sair do campo para cumprir a profecia. Porém, no meio do caminho, a sua guitarra é roubada por um grupo de andarilhos. Para recuperar o instrumento, a personagem precisa ir até a Cidade Satélite, um lugar comandando pelo tirano – e apresentador de um reality show musical – Plutonovich (Bartlett). Lá, O’dessa irá conhecer Euri Dervish (Harrison), um músico por quem irá se apaixonar. Porém, ele será sequestrado por Neon Dion (Hall), uma cruel chefe do crime local que trabalha para Plutonovich. Assim, O’dessa terá que confiar em sua própria música para recuperar sua guitarra e cumprir a profecia.