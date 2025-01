Via Streaming -No meio da galera

Porto Seguro é uma das cidades litorâneas mais procuradas por turistas na Bahia. Localizada na região Sul do estado, o município é conhecido por suas praias e pela vida noturna agitada. No Brasil, é comum que algumas empresas de formatura – voltadas para alunos que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio – organizem viagens para Porto Seguro com os formandos como uma maneira de festejar o encerramento de um ciclo. O novo filme original da Amazon Prime Video, a primeira produção brasileira a chegar no catálogo da plataforma em 2025, tem justamente esse contexto.

Com o título de “Missão Porto Seguro”, o longa é protagonizado por Giovanna Lancellotti e será disponibilizado no dia 17 de janeiro. Na história, a atriz interpreta Denise Cerqueira, uma agente policial muito dedicada ao seu trabalho. Apesar de ser boa na profissão, a personagem está enfrentando problemas depois de ter cometido um grande erro em sua última missão e, com isso, ter deixado um criminoso procurado escapar. Como consequência, Denise é ameaçada pelo delegado Genaro (Miguel Falabella) – que, além de ser seu chefe, é o pai dela – de ter que tirar férias compulsórias, além de correr o risco de sofrer um processo administrativo e ser exonerada do cargo.

Para conseguir manter o seu emprego e reconquistar sua reputação como uma boa agente, Denise precisa descobrir a localização do bandido que deixou escapar. E, a chave para isso é a sua filha adolescente Silvia Quintella, que está indo para Porto Seguro, em uma viagem de formatura com os seus amigos de escola. Assim, Denise irá se passar por uma adolescente de 17 anos e se infiltrar no grupo de jovens, que não são muito receptivos de início. Para concluir sua missão mais rápido, a protagonista irá contar com a ajuda de Babi (Ademara), uma jovem adulta que parece nunca ter saído da adolescência.