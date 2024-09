Via Streaming – No comando do crime

Desde 1966, o cinema já conheceu diversas versões de Batman, personagem que surgiu em 1939 nas histórias em quadrinho da DC Comics, que foi interpretado por diversos atores de Hollywood. Em 2022, houve bastante burburinho com a escalação de Robert Pattinson para viver o herói. Porém, as desconfianças se mostraram infundadas, sendo “The Batman” tendo sido considerado um dos melhores filmes do gênero no ano de lançamento. Para se aprofundar ainda mais no universo de Batman, a Max irá disponibilizar o primeiro de 8 episódios da nova série original “Pinguim” no dia 19 de setembro. Os demais serão lançados sempre aos domingos, até o dia 10 de novembro.

A produção deriva do universo de “The Batman” (2022), iniciando sua história logo após os eventos finais do filme. Sendo assim, os espectadores são apresentados ao personagem de Oswald “o Pinguim” Cobblepot (Colin Farrell), um homem de aparência intimidadora que sempre foi discriminado por seu problema nas pernas – que o faz andar mancando. Oz é um homem ambicioso e inteligente, que está disposto a qualquer coisa para chegar ao poder da perigosa cidade de Gotham. Porém, o domínio de gangues já estabelecidas a muito tempo impedem a ascensão de um forasteiro ao cargo mais alto.

A oportunidade perfeita para Oz agir aparece depois do plano de Charada para inundar Gotham. Com a morte de seu chefe, o poderoso Carmine Falcone, o protagonista vai aproveitar de sua posição dentro da máfia para tomar o controle do negócio da família. O que o personagem não estava esperando era o retorno de Sofia Falcon (Cristin Milioti), filha de Carmine que foi solta do asilo de Arkham um dia antes do assassinato de seu pai e que tem um comportamento extremamente agressivo e imprevisível. “Pinguim” irá explorar o submundo corrupto e violento de Gotham, uma das cidades mais perigosas do universo dos quadrinhos.