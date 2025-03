Via Streaming – No “click” do amor

As comédias românticas parecem ter achado o seu lugar de destaque novamente nas plataformas de streaming, que tem investido bastante no gênero. Um exemplo disso é o novo filme original da Amazon Prime Video, “Queimando o Filme”, que estreia no dia 6 de março na plataforma. O longa é protagonizado por Simone Ashley e Hero Fiennes Tiffin, dois atores queridinhos do público jovem que ganharam mais notoriedade nos últimos anos por conta de seus trabalhos em “Bridgerton” e “After”, respectivamente. A escalação dos dois atores demonstra uma vontade da Amazon Prime Video em trazer os fãs de franquias já estabelecidas de romance para o seu filme.

A história do original gira em torno de Pia (Ashley), uma talentosa fotógrafa que dirige seu próprio estúdio de fotografia ao lado de seu melhor amigo Jay (Luke Fetherston), em Londres. Apesar de ser uma pessoa bastante dedicada ao seu trabalho, Pia passa por diversas dificuldades enquanto tenta se estabelecer como fotógrafa na cidade. Mesmo assim, a personagem se orgulha de sua independência e pensamento livre, aspectos que nem sempre agradam sua mãe, que gostaria que a filha se casasse seguindo os costumes de sua família de descendência indiana.

Por conta disso, ela pede que Pia se consulte com um guru espiritual na festa de noivado de sua irmã Sonal (Anoushka Chadha). Na consulta, a protagonista recebe a notícia que, em um dos próximos cinco encontros, ela irá encontrar o amor da sua vida. Assim, a sua família irá se mobilizar para procurar candidatos à namorado para Pria, em uma verdadeira força tarefa para encontrar a sua alma gêmea. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a vida amorosa da protagonista será virada de cabeça para baixo quando Charlie (Hero), seu ex-namorado e primeiro amor, retorna para sua vida. Em meio a encontros desesperadores e antigos sentimentos, Pria embarca em uma divertida e honesta busca pelo amor.