Via Streaming – Ninguém Quer

Com o título de “Ninguém Quer”, a nova série de comédia romântica da Netflix terá como protagonistas os atores Kristen Bell (“The Good Place”) e Adam Brody (“The O.C.”), que irão formar um casal improvável na trama. Além disso, a produção também envolveu grandes nomes da comédia, como o criador de “Modern Family”, Steve Levitan. Ao todo, a série original terá 10 episódios, que estarão disponíveis na plataforma de streaming no dia 26 de setembro. “Ninguém Quer” promete ser uma série perfeita para os fãs de comédias românticas maratonarem e se divertirem com as loucuras de amor dos personagens.

Na história, Bell interpreta Joanne, uma mulher que não acredita na existência de deus, porém não nega a possibilidade de sua existência. Ela apresenta um podcast sobre relacionamentos amorosos e a vida sexual feminina ao lado de sua irmã Morgan (Justine Lupe). Com um histórico de relacionamentos ruins, Joanne tem o chamado “dedo podre” o que pode ser ruim para sua vida pessoal, mas certamente rende várias histórias para o seu podcast. Porém, a sorte de Joanne irá mudar em uma festa ao conhecer o personagem de Brody, o rabino progressista Noah, que terminou um relacionamento recentemente. Apesar de levarem vidas radicalmente distintas uma da outra, os dois personagens acabam criando uma conexão muito forte.

Isso vai fazer com que eles mantenham contato mesmo depois da festa e, com o tempo, comecem a namorar. Porém, nenhum dos amigos ou familiares dos dois parece entender esse novo arranjo. Se, por um lado, a família de Joanne não consegue acreditar que ela finalmente tenha se apaixonado por um cara legal, por outro eles se preocupam com o que consideram um término inevitável, já que ambos possuem visões de mundo muito distintas. Ao mesmo tempo, a família levemente controladora de Noah não vê com bons olhos o relacionamento com alguém que não seja judeu. Assim, os dois terão uma série de desafios para conseguirem o que só eles querem: ficar juntos.