Via Streaming

No dia 27 de março, chegam ao Star+ todos os episódios de sua mais nova produção original brasileira: “Desejos S.A.”. Ao todo, serão 6 capítulos, sendo cada um deles protagonizado por um personagem diferente, mas interligados entre si. O elenco do original conta com nomes bastante conhecidos no cenário artístico brasileiro, como Carol Castro, Silvero Pereira, Marcos Pasquim, Daniel Rocha e Diogo Nogueira. Apesar de ser uma produção brasileira, “Desejos S.A.” tem como criadores a duplas de diretores argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn. O responsável pela direção é o brasileiro José Alvarenga Jr. (“Os Normais”).

Na série, uma misteriosa empresa – chamada de Desejos S.A. – possui uma proposta quase que irrecusável: conceder o que a pessoa quiser, quando ela quiser. Para contratar os serviços da empresa é necessário ligar para um número de telefone, pagar uma quantia simbólica em dinheiro e concordar com a condição inegociável de participar no pedido de outra pessoa, quando solicitado, uma vez que o seu desejo já havia sido realizado. Sendo assim, os clientes da empresa não poderiam se negar a realizar nenhuma atividade que fizesse parte do desejo de outra pessoa, mesmo caso não concordasse com aquela atitude, pois estavam sujeitos a graves consequências.

Além dessa condição assustadora, os clientes poderiam lidar com um outro problema, já que, nem sempre o resultado do pedido que fizeram correspondiam com o esperado. Nesse sentido, os personagens possuem as suas histórias entrelaçadas em uma teia de mistérios e situações bizarras que faz com que seja quase impossível escapar do controle da empresa. Um personagem que destoa dos demais é Caco (Silvero Pereira), um homem obstinado que tem como uma de suas grandes metas de vida acabar com os negócios da Desejos S.A. Para isso, ele tenta alertar as outras pessoas de que o desejo é uma armadilha, mas nem sempre é ouvido.