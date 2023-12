Via Streaming – Natal em branco

Não é segredo para ninguém que as empresas de streaming veem o Brasil como um grande mercado consumidor de séries e filmes em suas plataformas. Apesar de ser cada vez mais comum as produções brasileiras nos catálogos de todos os serviços, a Amazon Prime tem se empenhado cada vez mais para se tornar uma potência no país – com originais nacionais. Por isso, dois grandes nomes do cinema brasileiro foram contratados por ela para tocar uma série de projetos na plataforma, sendo eles estrelados pelos atores ou não. Dentre os produtos desse contrato, já foram disponibilizados a trilogia de “Um Ano Inesquecível” e o longa “Feliz Ano Novo de Novo”.

O mais recente fruto dessa parceria se chama “O Primeiro Natal do Mundo” e chega na Amazon Prime Video no dia 8 de dezembro, com exclusividade. Dessa vez, os atores são os protagonistas do filme. Lázaro interpreta Pepê, um professor de história viúvo e pai de duas meninas – uma adolescente e a outra ainda criança. Já Ingrid é Tina, uma chefe de cozinha divorciada e mãe de dois meninos de idade parecida com os filhos de Pepê. Os dois se casam e unem os filhos de ambos os lados, formando a família Pinheiro Lima.

A história começa em uma véspera de Natal caótica. Chateada com a confusão que aconteceu na sala da família, a filha mais nova de Pepê corre para o quarto e, em um impulso, deseja que o Natal não existisse mais. Como em um passe de mágica, o pedido da menina é realizado e, no dia seguinte, apenas os Pinheiro Lima se lembram da existência do Natal, enquanto o resto vivem em um mundo sem festividades. Entendendo a importância do feriado como uma oportunidade de refletir sobre perdão, união e recomeços, os personagens vão tentar fazer com que o mundo aceite a ideia do Natal.