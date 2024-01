Via Streaming – Matar ou morrer

Uma coprodução de Steven Spielberg e Tom Hanks, a nova série da Apple TV chegará na plataforma de streaming no dia 26 de janeiro. Com o título de “Mestres do Ar”, o original é mais uma história épica ambientada na Segunda Guerra Mundial da dupla de produtores, responsáveis por outras séries desse mesmo gênero – como “Band of the Brothers” e “The Pacific”. No elenco principal, destacam-se Austin Butler (nomeado para o Oscar por seu papel em “Elvis”) como protagonista e Callum Turner (“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”) como coadjuvante. Os dois fazem parte da aeronáutica norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial.

A história de “Mestres do Ar” é baseada no livro de mesmo nome do autor e historiador americano Donald L. Miller, lançado em 2014. A série de 9 episódios se concentra na Força Aérea americana durante a Segunda Guerra, mais especificamente no 100° Grupo de Bombardeiros, que eram responsáveis por diversos bombardeios sobre a Alemanha nazista. Nesses ataques, os homens tinham que lidar com péssimas condições, que incluíam o frio intenso, a falta de oxigênio e o terror que eram os combates a mais de 25.000 pés de altitude, onde um erro resultava em uma queda fatal.

O principal ponto de “Mestres do Ar” é retratar o sofrimento psicológico vivido pelos personagens, que eram mandados muito jovens para combater as forças do Terceiro Reich de Hitler. Muitos morreram ou foram capturados e, mesmo os que sobreviveram, tiveram sequelas para o resto da vida – sejam físicas ou psicológicas. Na série, Butler vive o Major Gale Cleven, um dos primeiros oficiais a serem designados para o 100° Grupo de Bombardeios. Seu braço direito é o Major Egan (Turner) e, juntos, eles são responsáveis por liderar um grupo composto por 35 aviões e 350 homens em uma missão de proporções jamais vistas, cujo objetivo é entrar diretamente no território aéreo de Hitler e dominar os céus.