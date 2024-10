Via Streaming – Magia da cozinha

O realismo fantástico é um gênero literário bastante associado às obras latino-americanas. Com uma abordagem que transforma o cotidiano em uma realidade surrealista, diversos livros fora do eixo norte-americano e europeu ganharam o mundo a partir da década de 1970. Um deles é o clássico mexicano “Como Água Para Chocolate”, livro de Laura Esquivel, lançado em 1989. A obra vendeu mais de 4,5 milhões de cópias ao redor do mundo e rendeu à autora o prêmio American Booksellers Book of the Year, sendo a primeira vez que uma escritora estrangeira o recebeu. O livro ainda foi adaptado para o filme homônimo de 1982, indicado ao Globo de Ouro.

Em 2024, a plataforma de streaming da Max anunciou que iria trazer a história de “Como Água Para Chocolate” novamente para as telas, dessa vez em formato de minissérie. Com o mesmo título da obra original, a produção terá seis episódios, sendo o primeiro deles lançado no dia 3 de novembro e, os demais, serão disponibilizados semanalmente. A trama, que se passa durante a Revolução Mexicana (1910-1920), é ambientada no Norte do país e tem como protagonista a jovem Tita de la Garza (Azul Guaita), filha mais nova de sua grande família.

Todos sabem que a personagem e o vizinho, Pedro Múzquiz (Andrés Baida), são completamente apaixonados um pelo outro. Porém, quando ele vai pedir a mão de Tita em casamento, sua mãe Elena (Irene Azuela) nega a proposta, já que, segundo a tradição, a caçula da família deveria cuidar dos pais até sua morte. Impedida de ficar junto com o amor de sua vida, Tita assiste Pedro se casar com sua irmã mais velha Rosaura (Valeria Becerril). Ao mesmo tempo em que o país e suas relações familiares enfrentam um período de tensão, Tita encontra na cozinha uma forma de se expressar e lutar por sua independência.