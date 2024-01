Via Streaming – Madrinha da cocaína

Depois do sucesso de “Narcos” (2015) e “Narcos México” (2018), a Netflix decidiu apostar em mais uma série sobre os bastidores do narcotráfico internacional e o Cartel de Medellín, uma rede de traficantes de drogas originários da Colômbia que comandavam o crime de forma extremamente organizada. Porém, dessa vez o foco não é Pablo Escobar – talvez o nome mais conhecido da organização – ou qualquer outro homem, mas sim Griselda Blanco, a impiedosa narcotraficante conhecida como “viúva negra” e “Godmother”, suspeita de ter encomendado o assassinato de todos os seus 3 maridos. A minissérie tem o nome de “Griselda” e chega na Netflix no dia 25 de janeiro.

Em sua primeira temporada, a produção original contará com seis episódios, que irão retratar a ascensão da narcotraficante no mundo do crime. Vivida pela atriz latina Sofia Vergara (muito conhecida pelo seu papel em “Modern Family”), Griselda começa a série mudando de Medellín para Miami (Estados Unidos), com os seus três filhos e três quilos e meio de cocaína. Imigrante ilegal e mãe solo – depois da morte do seu primeiro marido –, a protagonista vai se envolver com o traficante Alberto Bravo, com quem também irá se casar e que irá mostrá-la um lado mais sinistro do narcotráfico.

A ambição de Blanco, somada a sua propensão para a violência e suas ideias inovadoras. irão fazer com que, rapidamente, a personagem consiga grande poder no mundo do crime, predominantemente dominado por homens. Conforme as disputas dos cartéis vão aumentando em Miami, também cresce a violência desses conflitos e o grupo de Blanco fica conhecido pelo seu jeito de matar. Ao mesmo tempo em que a série mostra a ascensão de Griselda ao posto de mulher mais rica e temida do tráfico, a produção mostra o esforço de June Hawkins (Juliana Aidén Martinez), analista de inteligência da polícia de Miami, mãe solteira e latina, em prender Blanco desde meados de 1970. Porém, convencer seus colegas homens que uma mulher é a chefe do tráfico não será uma tarefa fácil.