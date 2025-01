Via Streaming – Lutar até o fim

No dia 9 de abril de 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial, tropas da Alemanha nazista invadiram a Noruega por conta de sua posição estratégica no escoamento da produção de ferro sueca e seus portos. A batalha pelo país escandinavo – que se declarava neutro à guerra – durou até junho do mesmo ano, sendo a segunda resistência às tropas alemãs mais longas de todas, perdendo apenas para a da União Soviética. O novo filme original da Netflix, “Número 24”, retrata uma figura histórica do movimento de resistência norueguês: o militar Gunnar Sønsteby, que se tornou a pessoa mais condecorada da Noruega.

Com estreia marcada para o dia 1° de janeiro, o filme de quase duas horas de duração começa com a chegada dos nazistas à Noruega. Diante dessa situação, o jovem Gunnar Sønsteby (Sjur Vatne Brean) – que nasceu na pequena cidade de Rjukan mas que se mudou com a família para a capital Oslo ainda nos anos 1930 – decide se alistar no exército norueguês, mesmo sabendo que o contingente de seu país era muito menor do que a quantidade de soldados alemães que chegavam. Na época do ataque, Sønsteby já havia se formado em Economia e trabalhava como auditor na capital.

Mesmo tendo resistido vários meses, o exército norueguês não foi capaz de parar os nazistas e a Alemanha manteve a invasão no país até maio de 1945. Com isso, Sønsteby e seus amigos passaram a integrar o movimento de resistência norueguês, conhecido como “A Gangue de Oslo”. Esse grupo era responsável por diversas ações de sabotagem que tinham como objetivo enfraquecer os nazistas no território. Durante esse período, Sønsteby conheceu Max Manaus, outro personagem importante do movimento, e, juntos, publicaram um jornal clandestino que desmentia as propagandas alemãs. Ao longo do filme, é possível acompanhar a maneira cautelosa que os membros da resistência atuavam, com destaque para Sønsteby.