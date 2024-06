Via Streaming – Luta por direitos

O mês de junho é internacionalmente reconhecido como o mês do orgulho LGBTQIAPN+, uma homenagem ao episódio da Revolta de Stonewall (1969), que culminou na primeira marcha do Orgulho Gay, em 1970. Ao longo do mês de junho, diversas são as paradas e eventos que ocorrem em defesa aos direitos da comunidade. Além disso, alguns serviços de streaming aproveitam do momento para divulgar uma série de produções que tem como tema principal a comunidade LGBTQIAPN+. Esse é o caso do Looke que, dentre outros lançamentos, irá disponibilizar o premiado filme “Orgulho e Revolução” no dia 19 de junho, que chega como original da plataforma.

Dirigido pelo estreante Alejandro Marín, o longa se passa em Sevilha, cidade da Espanha, na década de 1970. Em plena ditadura franquista, a homossexualidade era considerada crime e os membros da comunidade LGBTQIAPN+ eram presos e perseguidos. Porém, com o fim do período de repressão e o início da redemocratização do país, começaram os movimentos em defesa dos direitos da comunidade. Nesse contexto, Miguel (Omar Banana) é um jovem que estuda para entrar na faculdade e se tornar advogado, sendo o primeiro da sua família a ingressar para um curso superior.

Porém, o verdadeiro sonho de Miguel era participar de um concurso para jovens cantores e expressar o seu lado artístico, que era reprimido, assim como sua própria sexualidade. Um dia, o personagem vai conhecer um grupo de jovens do movimento LGBTQIAPN+ e integrar a frente de resistência. O encontro vai fazer com que Miguel se liberte e descubra novas facetas de si mesmo. Porém, ele também vira alvo de ataques homofóbicos, assim como sua família. Apesar de sua mãe Reme (Ana Wagener) não entender de imediato, com o tempo ela irá perceber que o amor é o elo mais forte e passará a ser voz ativa na luta pelos direitos LGBTQIAPN+, ao lado de seu filho.