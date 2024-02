Via Streaming – Idade dourada

Com o título de “Nǎi Nai & Wài Pó”, o filme mais recente do cineasta taiwanês americano Sean Wang conquistou os festivais de cinema em 2023 com a sua história emocionante, engraçada e capaz de aflorar diversos sentimentos nos espectadores. Em 2024, o curta foi adquirido pela Disney Plus, que será responsável por disponibilizá-lo em seu catálogo no dia 9 de fevereiro. Além da grande plataforma em que foi inserido, “Nǎi Nai & Wài Pó” também recebeu uma indicação ao Oscar na categoria “Melhor Documentário em Curta-Metragem”, sendo a primeira vez que o jovem cineasta é indicado pela premiação, colocando-o no radar para muitas pessoas que desconheciam o seu trabalho.

“Nǎi Nai & Wài Pó” é um documentário de 17 minutos que presta homenagem a vida das duas avós de Sean, uma pelo lado materno e outra pelo lado paterno. Com 83 e 94 anos, as duas mulheres são melhores amigas e vivem juntas, em uma rotina própria que envolve desde os cuidados com a casa até danças, alongamentos e atividades para afastar a tristeza. O documentário retrata o dia a dia repleto de risadas das duas, que buscam aproveitar a vida e encará-la um olhar jovial, apesar da idade avançada.

A ideia de filmar as avós surgiu em 2021, em meio a pandemia de covid-19 e a onda de ataques a comunidades asiáticas que surgiram nesse período. O documentário é uma espécie de resposta a esses crimes, respondendo com amor e alegria a atitudes tão cruéis. O curta é, também, a forma que Sean encontrou de celebrar e homenagear a vida de suas avós. E, ao mesmo tempo em que faz isso, toca profundamente os seus espectadores, que saem da experiência querendo abraçar os seus próprios avós. “Nǎi Nai & Wài Pó” oferece um novo olhar sobre a velhice, retratando-a com amor, alegria e vontade de viver.