Via Streaming – Grande responsabilidade

Nos últimos anos, a Netflix tem se aventurado cada vez mais na produção de live-actions para histórias muito queridas pelos seus fãs. Porém, nem sempre essa foi uma empreitada bem-sucedida. A adaptação de “Death Note” (2017), por exemplo, foi um grande desastre que rendeu muitas críticas negativas ao serviço de streaming, principalmente pela falta de fidelidade com a obra original. Por outro lado, o live-action de “One Piece” (2023) foi muito bem recebido, o que trouxe de volta a empolgação para as obras desse tipo. Em 2024, é a vez do seriado de televisão “Avatar: A lenda de Aang” (2005) receber sua adaptação.

Com três temporadas e 61 episódios, a obra original foi um enorme sucesso, o que lhe rendeu a continuação “A Lenda de Korra”. Além disso, a história foi adaptada para HQs e até para o cinema, porém nenhum live-action teve grande relevância desde que foi lançado. Por conta disso, existe uma grande expectativa em cima da produção original da Netflix, que promete ser uma adaptação que faz jus a obra original, com personagens cativantes e capaz de abordar assuntos sérios sem perder o bom humor. Sob o título de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, o live-action estreia no dia 22 de fevereiro na plataforma.

A história se passa no fictício Mundo de Avatar, onde quatro nações (representadas pelos elementos água, terra, fogo e ar) viviam em harmonia. Cada uma delas contava com os seus dobradores, pessoas que possuíam a habilidade de controlar o elemento da sua nação. Um dia, porém, a nação do Fogo decidiu que dominaria todas as outras e conseguiu exterminar a nação do Ar, onde estava a nova encarnação do Avatar – única pessoa que consegue dobrar os quatro elementos. Com o seu desaparecimento, o mundo perde a esperança de encontrar a paz novamente. Porém, quando o jovem Avatar Aang, é encontrado por Sokka e Katara – membros da Tribo da Água do Sul – o grupo embarca em uma difícil jornada para salvar o mundo.