Via Streaming – Fonte da maldade

Não é segredo que as novelas são o gênero de TV mais amado pelos brasileiros. Com histórias dramáticas que envolvem o público há décadas, acompanhar os episódios diariamente é um entretenimento certo. Porém, e se a história contada na televisão não fosse tão distinta da realidade do espectador assim? É com esse mote que trabalha o novo filme da Disney Plus “A Vilã das Nove”. A produção é mais um original brasileiro que chegará na plataforma no dia 26 de fevereiro, depois do lançamento de séries como “Amor da Minha Vida” e “Vidas Bandidas”, disponibilizadas em 2024.

Com direção de Teodoro Poppovic, “A Vilã das Nove” tem como protagonista a personagem Roberta (Karine Teles), uma mulher recém divorciada que está aproveitando a nova etapa de sua vida ao lado da filha pequena Nara (Laura Pessoa). Moradora do Bairro Peixoto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Roberta vive de forma pacata trabalhando como preparadora vocal. Porém, tudo irá mudar com o lançamento da nova novela das nove. Intitulado de “A Má Mãe”, o folhetim assinado pelo consagrado autor Modesto Estrela (Antônio Pitanga) é baseado no passado de Roberta, que é retratada como a vilã Eugênia.

A história da protagonista chega na televisão através de Débora (Alice Wegmann), a filha de seu primeiro casamento com Bento (Otto Jr.) que foi abandonada pela mãe na infância. Ressentida, Débora irá contar a sua versão da história para Modesto que, para o pesadelo de Roberta, a transforma em um sucesso televisivo. Para tentar encontrar a pessoa por trás da novela, a protagonista decide se aproximar de Paloma (Camila Márdila), atriz que interpreta a sua versão fictícia. Ao tentar evitar uma maior exposição de seus segredos mais obscuros, Roberta terá que enfrentar as consequências de suas atitudes e buscar uma reconciliação com Débora, antes que sua vida saia do controle.