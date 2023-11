Via Streaming – Final emocionante

Henry Jones Júnior, ou Indiana Jones, como é mais conhecido, é um personagem criado por George Lucas (que também é a mente por trás de “Star Wars”) e Steven Spielberg em uma homenagem aos heróis dos filmes de ação, tão característicos dos anos 1930. Vivido por Harrison Ford, o personagem era um arqueólogo norte-americano com um profundo conhecimento nas civilizações mais antigas, como a egípcia, e fez a sua primeira aparição em 1981, no filme “Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida”, que marcou o começo de uma franquia de grande sucesso na qual o arqueólogo colocava seus conhecimentos em prática para salvar o mundo de inimigos que tentavam usurpar artefatos históricos e usá-los como armas.

Quarenta e dois anos depois do lançamento do primeiro filme de Indiana Jones, a Disney – que comprou a produtora Lucasfilm em 2012 – resolveu dar um desfecho para a franquia, trazendo o personagem, em sua versão mais envelhecida. Vivido pelo mesmo Harrison Ford, o filme “Indiana Jones e o Chamado do Destino” fez a sua estreia nos cinemas no final de junho de 2023. Alguns meses depois, o longa será disponibilizado, com exclusividade, na plataforma de streaming da Disney Plus, que já anunciou o lançamento para o dia 1° de dezembro.

O último filme da franquia é ambientado em 1969 (pois, apesar de ser lançado em 1981, a história do primeiro longa é situada nos anos 1930), com o herói prestes a se aposentar. Com dificuldades em se encaixar em um mundo que parece já o ter superado, Indiana Jones deixou de lado o seu famoso chapéu e chicote para atuar somente como professor universitário. Porém, quando o cientista nazista Jürgen Voller é recrutado pela NASA para ajudar a vencer a corrida espacial, um alerta se acende. Conseguindo recrutar vários agentes americanos para sua causa, Voller também tentará roubar um antigo artefato para garantir a vitória de sua ideologia. Para impedi-lo e salvar o mundo, Indiana Jones e sua afilhada Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) irão se unir em uma épica aventura pelo mundo, como é característico do personagem. E o velho chapéu e o surrado chicote saem do armário mais uma vez.