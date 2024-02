Via Streaming – Entre espaços

Com uma quantidade cada vez maior de serviços de streaming disponíveis no mercado, uma alternativa para se destacar dos demais é investir em algum nicho temático em suas produções originais. Essa é claramente a aposta da Apple Tv, que vem se tornando uma referência para ótimas séries e filmes de ficção científica. Só desse tema, a plataforma já lançou diversas produções como “For All Mankind” (2019), “Foundation” (2021), “Invasion” (2021), “Monarch: Legacy of Monster” (2023) e “Severance” (2022). E, no dia 21 de fevereiro, será lançado mais um seriado de sci-fi.

Com o título de “Constellation”, o original terá 8 episódios em sua primeira temporada e tem como protagonista a astronauta Jo (Noomi Rapace). Quando a história começa, a personagem está fazendo parte da International Space Station (ISS), uma estação espacial internacional que funciona como um laboratório no espaço e que está em órbita terrestre desde 1998, quando começou a ser construída. Porém, um perigoso acidente faz com que a vida de toda a tripulação fique em risco. Por muito pouco, Jo consegue escapar da morte e retornar para casa, na Terra, onde sua filha pequena e o seu marido a estão esperando.

O que parecia ser a solução dos problemas da protagonista é, na verdade, só o começo deles. Ao voltar, Jo começa a ter algumas alucinações e a se perguntar se esse é mesmo o lugar do qual partiu antes do acidente. Ou, mais delicado que isso, se ela é a mesma pessoa que era quando foi Apple Tvpara a ISS. As pessoas mais próximas de Jo vão tentar, ao máximo, oferecer explicações lógicas para o que está acontecendo. Mas ela e a sua filha conseguem sentir que existe algo muito errado. “Constellation” promete ser uma intrigante mistura de thriller e sci-fi, que explora o limite entre um lugar e outro.