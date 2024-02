Via Streaming – Em busca do amor

Biomitografia é um termo literário definido pela escritora norte-americana Audre Lorde como um estilo narrativo que mistura mitos, histórias inventadas e aspectos biográficos em um enredo épico – no sentido de possuir um caráter heroico. Na obra “Zami: A New Spelling of My Name”, Lorde conta suas experiências e memórias enquanto uma poetisa e ativista dos direitos humanos de um jeito único, com o objetivo de ressaltar os valores que defendia em sua vida política. Apesar de possuírem intuitos e histórias bastante diferentes, é perceptível a ligação entre a obra de Lorde e a nova empreitada de Jennifer Lopez na Amazon Prime Video.

Isso porque a cantora e atriz irá disponibilizar, em parceria com a plataforma de streaming, a sua própria biomitografia, sob o título de “This Is Me Now: A Love Story”. Com estreia agendada para o dia 16 de fevereiro, o filme é um musical e tem como trilha sonora o novo álbum da cantora “This Is Me Now”, que fará seu lançamento no mesmo dia do longa. O disco é o primeiro lançamento da cantora em 10 anos e faz referência ao seu álbum de 2002 “This Is Me… Then”, quarto álbum e um divisor de águas em sua carreira no universo do pop.

As informações disponíveis sobre o filme deixaram os fãs bastante confusos, afinal, esse é um gênero narrativo pouco conhecido e demorou-se para entender o seu objetivo. Porém, “This Is Me Now: A Love Story” tem como base os quatro casamentos de Lopez, que se relacionou com Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony e, atualmente, está com Ben Affleck (que faz uma aparição no filme e com quem já havia tido um romance bastante midiático no início dos anos 2000). Ao longo dessa jornada por relacionamentos que não deram certo, Lopez vai descobrindo algo óbvio – que, antes de amar o outro, é necessário que ela mesma se ame.