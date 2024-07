Via Streaming – Em busca da verdade

Em 2019, a autora inglesa Holly Jackson lançou o livro “Manual de Assassinato Para Boas Garotas”, o primeiro de uma trilogia e que se tornou um sucesso de vendas pelo mundo todo. Com o fim do lançamento dos livros em 2023, os fãs do universo de Holly Jackson receberam uma grande surpresa positiva ao descobrirem que a história seria adaptada para uma série da Netflix. Com estreia marcada para o dia 1° de agosto na plataforma de streaming, o original manterá o nome original de “Manual de Assassinato Para Boas Garotas” e conta a história de uma investigação conduzida por uma adolescente do Ensino Médio.

Com o nome de Pip (Emma Myers), a protagonista vive na pequena cidade fictícia de Little Kilton. Lá, todas as pessoas conhecem a trágica história de Andie Bell (India Lillie Davies), a menina mais popular e bonita da escola que, cinco anos antes, foi assassinada pelo próprio namorado, Sal Singh, que se suicidou logo depois de cometer o crime. Mesmo tendo passado alguns anos do ocorrido, a protagonista ainda consegue perceber as marcas que o assassinato deixou na cidade, além do impacto na família das vítimas, e não consegue aceitar o desfecho do caso.

Isso porque, para Pip, o fato de Sal ter sido o assassino da namorada soa muito estranho. Afinal, ele sempre havia sido um garoto gentil, desde a infância. Além disso, a imagem que foi construída de Andie depois de sua morte, quase como um anjo, também não parece muito compatível com a realidade. Por conta disso, Pip decide analisar o caso para o seu projeto de conclusão de curso, revisitando a investigação oficial e questionando diversos pontos. Porém, conforme a protagonista revira os segredos do passado e se aproxima da verdade, mais perigosa essa empreitada vai se tornando, colocando sua própria vida em risco.